"Наконец-то я досюда добрался. Два года не мог выиграть этот приз. Спасибо тем, кто голосовал и поддерживает", - заявил Тюкавин.
"Первая пятерка" - премия, ежегодно вручаема российским футболистам до 21-го года посредством голосования среди тренеров, экспертов и журналистов. Тюкавин выиграл приз по итогам 2023-го года, обойдя полузащитника "Краснодара" Никиту Кривцова. В прошлом и позапрошлом году премия доставалась вингеру "Локомотива" Сергею Пиняеву и экс-партнеру Тюкавина по клубу Арсену Захаряну.
В разные году премию "Первая пятерка" получали: Александр Кержаков ("Зенит"), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Головин (ЦСКА).
Тюкавин - о премии "Первая пятерка": наконец-то. Два года не мог выиграть этот приз
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин высказался о признании его лучшим молодым игроком в России.
Фото: официальный сайт "Динамо"