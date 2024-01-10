"Конечно, перебор. Почему вы говорите именно о бразильцах? Посчитайте всех иностранцев. Чем бразильцы отличаются от европейцев? Если у них серьезный чемпионат, лучше, чем в России, почему они едут сюда, а не в Европу?" - приводит слова Угарова источник.
В зимнее трансферное окно "Зенит" подписал уже трех футболистов из чемпионата Бразилии: Педро, Нино и Артура, обновив рекорд РПЛ по количеству легионеров из одной страны (11). Максимальное количество иностранных игроков, разрешенное для заявки на сезон 2023/24 - 14. Регламент также ограничивает одновременное использование легионеров на поле - 8.
Единственными европейскими легионерами "Зенита" являются серб Страхиня Эракович и француз Вилсон Изиздор. Остальные - из Бразилии и Колумбии.
Источник: "РБ Спорт"
Угаров - о легионерах в "Зените": конечно это перебор
Экс-футболист "Зенита" Денис Угаров высказался о переизбытке иностранцев в составе "сине-бело-голубых".
Фото: официальный сайт "Зенита"