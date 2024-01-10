Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
ФулхэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Лацио
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Милан
23:00
АталантаНе начат

Суперкубок Испании

Новости
Реал Мадрид
22:00
АтлетикоНе начат

Угаров - о легионерах в "Зените": конечно это перебор

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Зенита" Денис Угаров высказался о переизбытке иностранцев в составе "сине-бело-голубых".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Конечно, перебор. Почему вы говорите именно о бразильцах? Посчитайте всех иностранцев. Чем бразильцы отличаются от европейцев? Если у них серьезный чемпионат, лучше, чем в России, почему они едут сюда, а не в Европу?" - приводит слова Угарова источник.

В зимнее трансферное окно "Зенит" подписал уже трех футболистов из чемпионата Бразилии: Педро, Нино и Артура, обновив рекорд РПЛ по количеству легионеров из одной страны (11). Максимальное количество иностранных игроков, разрешенное для заявки на сезон 2023/24 - 14. Регламент также ограничивает одновременное использование легионеров на поле - 8.

Единственными европейскими легионерами "Зенита" являются серб Страхиня Эракович и француз Вилсон Изиздор. Остальные - из Бразилии и Колумбии.

Источник: "РБ Спорт"

Угаров Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится