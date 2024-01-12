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Круговой - о трансфере Ахметова в "Зенит": думаю, что он закрепится в стартовом составе "Зенита"

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Защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой прокомментировал трансфер Ильзата Ахметова из "Краснодара".
Фото: ФК "Зенит"
"Знаю Ильзата по ЦСКА, "Краснодару" и сборной России. Очень хороший и качественный футболист, который поможет нам. Думаю, что он закрепится в стартовом составе "Зенита", - цитирует Кругового "СЭ".

Напомним, что 9-го января Ильзат Ахметов перешел из "Краснодара" в "Зенит". В текущем сезоне полузащитник провел за "быков" 21 матч во всех турнирах, отметившись 3-мя голами и 2-мя результативными передачами. Команда Сергея Семака отстает от южан в турнирной таблице РПЛ на два очка после 18-ти сыгранных туров. Петербургский клуб сыграет со "Спартаком" после зимней паузы в рамках 19-го тура российского чемпионата.

Круговой Ахметов Зенит
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