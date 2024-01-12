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Жоаозиньо не отрицает, что может вернуться в российский чемпионат

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Экс-игрок ряда российских клубов Жоаозиньо заявил, что может вернуться в российский чемпионат.
Фото: ФК "Сочи"
"Если будут предложения из России, конечно, я готов их рассмотреть", - цитирует Жоаозиньо "Чемпионат". На данный момент 35-летний полузащитник выступает за бразильсикй "Новуризонтино" из Серии Б.

Ранее Жоаозиньо выступал за московское "Динамо", "Сочи" и "Краснодар". В текущем сезоне бразилец принял участие в пяти встречах своей команды и не отметился результативными действиями, всего Жоаозиньо провел на поле 84 минуты. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца апреля текущего года.

Жоаозиньо
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