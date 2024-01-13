"Готов ли остаться в "Балтике" по окончании сезона, если поступит предложение? Если мы останемся в РПЛ, все вполне возможно", - цитирует Бистровича "СЭ".
Центральный полузащитник Кристиян Бистрович играет за "Балтику" на правах аренды. Права на 25-летнего хорватского футболиста принадлежат московскому ЦСКА. Хавбек провел за калининградскую команду 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Бистрович допустил возможность остаться в "Балтике" по окончании сезона
Хавбек "Балтики" Кристиян Бистрович не исключил вариант, что останется в команде на будущий сезон.
Фото: "СЭ"