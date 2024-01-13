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Бистрович допустил возможность остаться в "Балтике" по окончании сезона

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Хавбек "Балтики" Кристиян Бистрович не исключил вариант, что останется в команде на будущий сезон.
Фото: "СЭ"
"Готов ли остаться в "Балтике" по окончании сезона, если поступит предложение? Если мы останемся в РПЛ, все вполне возможно", - цитирует Бистровича "СЭ".

Центральный полузащитник Кристиян Бистрович играет за "Балтику" на правах аренды. Права на 25-летнего хорватского футболиста принадлежат московскому ЦСКА. Хавбек провел за калининградскую команду 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Бистрович Балтика
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