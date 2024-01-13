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Скопинцев: думаю, у "Динамо" в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние лет 20

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Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о первой части сезона московской команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Меня очень порадовало, как мы провели три последних матча перед паузой, обыграв ЦСКА, "Зенит" и "Рубин". Эта победная серия может послужить катализатором надежды на то, что мы можем добиться существенного результата в конце сезона — чемпионства. Думаю, у "Динамо" в этом сезоне лучшие шансы завоевать титул за последние лет 20", - цитирует Скопинцева Sport24.

Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ и опережает петербургский "Зенит" на два очка. "Динамо" же замыкает тройку лидеров с отставанием от "быков" в шесть очков. Подопечные Марцела Лички обыграли команду Сергея Семака в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. Скопинцев провел за "бело-голубых" 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и двумя результативные передачи. Последний титул клуба приходится на сезон-2016/2017, тогда команда стала победителем ФНЛ (ныне- Первая Лига).

Динамо Скопинцев
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