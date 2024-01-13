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Селюк - о Круговом: ЦСКА под санкциями, поэтому акцент на российских футболистов

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Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал возможные причины интереса ЦСКА к защитнику "Зенита" Данилу Круговому.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Странные обмены, приходы, уходы. В "Зените" у него особо практики не было. Дело в том, что ЦСКА под санкциями, возможно в клубе хотят сделать акцент на российских футболистов", - цитирует Селюка источник.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА планирует подписать защитника "Зенита" Данила Кругового на правах свободного агента после истечения его контракта в конце сезона. По данным СМИ, помимо "армейцев", на футболиста также претендуют московское "Динамо" и французский "Гавр", в составе которого уже выступает один россиянин - полузащитник Далер Кузяев.

В текущем сезоне Данил Круговой в составе "Зенита" провел 18 матчей во всех турнирах и записал на свой счет две голевые передачи. Действующий контракт защитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2024-го года.

Источник: "vprognoze"

Селюк ЦСКА Зенит Круговой Российские трансферы
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