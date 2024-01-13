"Странные обмены, приходы, уходы. В "Зените" у него особо практики не было. Дело в том, что ЦСКА под санкциями, возможно в клубе хотят сделать акцент на российских футболистов", - цитирует Селюка источник.
Ранее стало известно, что московский ЦСКА планирует подписать защитника "Зенита" Данила Кругового на правах свободного агента после истечения его контракта в конце сезона. По данным СМИ, помимо "армейцев", на футболиста также претендуют московское "Динамо" и французский "Гавр", в составе которого уже выступает один россиянин - полузащитник Далер Кузяев.
В текущем сезоне Данил Круговой в составе "Зенита" провел 18 матчей во всех турнирах и записал на свой счет две голевые передачи. Действующий контракт защитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2024-го года.
Источник: "vprognoze"
Селюк - о Круговом: ЦСКА под санкциями, поэтому акцент на российских футболистов
Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал возможные причины интереса ЦСКА к защитнику "Зенита" Данилу Круговому.
Фото: официальный сайт "Зенита"