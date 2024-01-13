22-летний защитник "Сфаксьена" и сборной Туниса Алаа Грам не перейдет в ЦСКА в зимнее трансферное окно. По сообщениям источника, "армейцы" отказались от идеи подписания футболиста из-за того, что тунисский клуб решил устроить аукцион. Ранее сообщалось, что условия сделки согласованы, а сумма трансфера составит 1.6 миллиона евро.
Позже, по данным СМИ, в гонку за защитником включился "Зенит". В текущем сезоне Алаа Грам забил 3 гола в 10-ти матчах чемпионата Туниса, а его команда занимает 3-е место в турнирной таблице. Контракт Грама со "Сфаксьеном" рассчитан до лета 2024-го года.
Источник: "Metaratings"
Источник: ЦСКА вышел из переговоров по Граму
Московский ЦСКА отказался от идеи подписания защитника "Сфаксьена" Алаа Грама.
Фото: Getty Images