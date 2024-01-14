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Экс-тренер "Сочи" Точилин – об аренде Чистякова из "Зенита": качественный игрок, сомнений нет

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Экс-наставник "Сочи" Александр Точилин высказался относительно арендного соглашения клуба и центрального защитника Дмитрия Чистякова из "Зенита".
Фото: Global Look Press
По словам бывшего тренера, лишь со временем можно будет увидеть, является ли данный шаг усилением команды. А также добавил, что многое зависит от адаптации футболиста.

"Только время покажет, усилит ли он команду. Зависит от того, как быстро Дмитрий адаптируется к требованиям, к новым партнерам. Но в том, что это качественный игрок, сомнений нет", - передает слова Точилина "РБ Спорт".

Сегодня, 14 января, "Сочи" сообщил об аренде Чистякова до завершения нынешнего сезона РПЛ. В текущем сезоне в составе "Зенита" 30-летний полузащитник появился на поле в 8 матчах во всех турнирах.

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