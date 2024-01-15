"Не понимаю трансфер Кругового в ЦСКА. Он часто играет за "Зенит", неплохо действует. Может, такая новость создана для того, чтобы "Зенит" предложил Круговому новый выгодный контракт. "Зенит" его не отпустит", - цитирует Семшова "РБ Спорт".
Данил Круговой, играющий на позиции левого защитника, является воспитанником "Зенита". Контракт 25-летнего футболиста с петербургским клубом истекает летом этого года. В нынешнем сезоне россиянин провел на поле 489 минут в российской Премьер-лиге и успел отличиться одним результативным ассистом. Также игрок принял участие в 6 матчах Кубка России, в которых также записал на свой счет голевую передачу.
Напомним, ранее сообщалось, что Круговой может перейти в московский ЦСКА летом, став свободным агентом.
Семшов: не понимаю трансфер Кругового в ЦСКА. Может, это для того, чтобы "Зенит" предложил ему новый выгодный контракт
Экс-хавбек ЦСКА и "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал возможный переход защитника "сине-бело-голубых" Данила Кругового в стан "армейцев".
Фото: Sportbox.ru