"Я бы не сказал, что Пиняев созрел для переезда в Европу. Ему нужна стабильность. Пиняеву надо играть на стабильном уровне еще год или два, чтобы перейти в европейский клуб. Было бы престижно, если бы Сергей перешел в европейский клуб. Это только на руку РПЛ", - приводит слова Билялетдинова источник.
19-летний полузащитник выступает в составе "Локомотива" с января 2023-го года. "Железнодорожники" заплатили за его трансфер самарским "Крыльям Советов" 2.6 миллиона евро. Пиняев является самым юным дебютантом в истории сборной России (18 лет и 15 дней). Также на счету Пиняева "самый молодой гол ФНЛ". Полузащитник отличился в матче Первой лиги, выступая за "Чертаново", в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 10 дней.
В текущем сезоне Сергей Пиняев принял участие во всех 18-ти матчах чемпионата России и оформил в них 2+5 по системе гол+пас.
Источник: "РБ Спорт"
Ринат Билялетдинов: Пиняев не созрел для переезда в Европу
Экс-наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, чего, по его мнению, не хватает вингеру "Локомотива" Сергею Пиняеву для переезда в Европу.
Фото: официальный сайт "Локомотива"