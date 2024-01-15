"У Галицкого на всё своя точка зрения, а переубедить его практически нереально. Галицкий всегда выделял мою технику и говорил: "Если бы у тебя была физическая подготовка, как у Ионова, ты бы в "Барселоне" играл", - цитирует Ахметова источник.
Ильзат Ахметов перебрался из "Краснодара" в "Зенит" в зимнее трансферное окно за 100 миллионов рублей. В составе "быков" он отличился двумя голами в 15-ти матчах текущего сезона.
Алексей Ионов выступал за "Краснодар" с октября 2020-го по июнь 2023-го года. Сейчас 34-летний футболист находится в статусе свободного агента.
Источник: "Чемпионат"
Ахметов: Галицкий говорил, что была бы у меня физика Ионова, играл бы в "Барселоне"
Полузащитник "Зенита" Ильзат Ахметов поделился деталями личной беседы с президентом "Краснодара" Сергеем Галицким.
Фото: "Матч ТВ"