"Свои воспитанники — это наш путь. Я верю, что скоро в составе "Урала" обязательно появятся выпускники академии. У нас есть талантливые ребята", - заявил Иванов.
В текущем чемпионате России "Урал" занимает 12-е место после 18-ти туров. В активе команды 19 очков в первой половине сезона, что на 2 очка больше, чем у "Ахмата", который расположился в зоне стыковых матчей. Отрыв "Урала" от 15-го места, гарантирующего вылет в Первую лигу, составляет 6 очков.
Источник: YouTube-канал "Горожане. Разговор"
Иванов: верю, что в составе "Урала" появятся воспитанники
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о желании видеть в команде больше собственных воспитанников.
Фото: "Чемпионат"