– Поступок руководителя “Зенита” — это неправильно, но, к сожалению, это часть футбола. Не знаю, почему они каждый раз делают это в отношении “Спартака”. РФС должен в это вмешаться.
Сегодня, 15 января 2024 года, на YouTube-канале петербургского “Зенита” вышел скандальный видеоролик, где один из руководителей команды Александр Медведев разговаривает с полузащитником Клаудиньо, прибывшим на сборы сине-бело-голубых. Во время общения Медведев упомянул московский “Спартак” и трижды ударил ладонью по своей сжатой руке, изобразив оскорбительный жест в адрес красно-белых. Позже видео было удалено.
Источник: Sport24
Камоцци – о жесте Медведева в адрес “Спартака”: РФС должен в это вмешаться
Бывший советник руководства московского “Спартака” Франко Камоцци отреагировал на жест председателя правления петербургского “Зенита” Александра Медведева в адрес красно-белых.
Фото: ХК СКА