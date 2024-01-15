Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
22:45
ФрозинонеНе начат

Камоцци – о жесте Медведева в адрес “Спартака”: РФС должен в это вмешаться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший советник руководства московского “Спартака” Франко Камоцци отреагировал на жест председателя правления петербургского “Зенита” Александра Медведева в адрес красно-белых.
Фото: ХК СКА
– Поступок руководителя “Зенита” — это неправильно, но, к сожалению, это часть футбола. Не знаю, почему они каждый раз делают это в отношении “Спартака”. РФС должен в это вмешаться.

Сегодня, 15 января 2024 года, на YouTube-канале петербургского “Зенита” вышел скандальный видеоролик, где один из руководителей команды Александр Медведев разговаривает с полузащитником Клаудиньо, прибывшим на сборы сине-бело-голубых. Во время общения Медведев упомянул московский “Спартак” и трижды ударил ладонью по своей сжатой руке, изобразив оскорбительный жест в адрес красно-белых. Позже видео было удалено.

Источник: Sport24

Камоцци Медведев Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится