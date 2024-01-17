Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Эвертон
22:45
Кристал ПэласНе начат

Кубок Испании

Новости
Валенсия
22:00
СельтаНе начат
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
23:30
Райо ВальеканоНе начат

Ари: Сперцян готов к “Ювентусу”

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий “Краснодара” Ари высказался о возможном переходе полузащитника “быков” Эдуарда Сперцяна в “Ювентус”.
Фото: РИА Новости
– Эдуард готов к “Ювентусу”. “Краснодар” воспитывает хороших футболистов, а каждый из них может дорасти до такого уровня. Почти все игроки “Краснодара” способны выступать в любой команде.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что туринский “Ювентус” заинтересован в подписании футболиста сборной Армении и “Краснодара” Эдуарда Сперцяна. По слухам, итальянский клуб хотел бы заполучить хавбека “быков” в летнее трансферное окно.

Напомним, действующее соглашение Сперцяна с “Краснодаром” рассчитано до июня 2026 года. В нынешнем сезоне Эдуард забил восемь голов в 21 матче “быков”.

Источник: “Чемпионат”

Ари Сперцян Ювентус Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится