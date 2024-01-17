"Ближе всего Эдгар был к ЦСКА. Но игрок не захотел переходить в российские команды", — цитирует Мелик-Гусейнова источник.
22-летний полузащитник Эдгар Севикян перешел из "Пари НН" в "Ференцварош" за 1.2 миллиона евро, плюс 7% от суммы будущей перепродажи игрока. Ранее сообщалось об интересе к Севикяну со стороны "Краснодара". Однако приоритетом самого футболиста и его семьи всегда назывался переезд в Европу.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Пари НН" - о трансфере Севикяна: ближе всего Эдгар был к ЦСКА
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, почему полузащитник Эдгар Севикян перешел в "Ференцварош", а не в топ-клубы РПЛ.
Фото: официальный сайт "Пари НН"