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Гендиректор "Пари НН" - о трансфере Севикяна: ближе всего Эдгар был к ЦСКА

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал, почему полузащитник Эдгар Севикян перешел в "Ференцварош", а не в топ-клубы РПЛ.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
"Ближе всего Эдгар был к ЦСКА. Но игрок не захотел переходить в российские команды", — цитирует Мелик-Гусейнова источник.

22-летний полузащитник Эдгар Севикян перешел из "Пари НН" в "Ференцварош" за 1.2 миллиона евро, плюс 7% от суммы будущей перепродажи игрока. Ранее сообщалось об интересе к Севикяну со стороны "Краснодара". Однако приоритетом самого футболиста и его семьи всегда назывался переезд в Европу.

Источник: "СЭ"

Нижний Новгород ЦСКА Мелик-Гусейнов Севикян Ференцварош Российские трансферы
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