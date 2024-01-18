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Агент: Мантуан не планирует покидать “Зенит” этой зимой

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Агент Луис Фернандо Гарсия, агент игрока “Зенита” Густаво Мантуана, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перейти в “Атлетико Минейро”.
Фото: "Чемпионат"
– Мантуаном интересуется “Атлетико Минейро”? Густаво не планирует покидать “Зенит” этой зимой, — цитирует Гарсию “СЭ”.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере полузащитника петербургского “Зенита” Густаво Мантуана заинтересован бразильский “Атлетико Минейро”. Сообщалось, что южноамериканский клуб хотел бы подписать вингера в текущее трансферное окно.

Напомним, действующее соглашение Мантуана с петербургским “Зенитом” рассчитано до июня 2027 года.

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