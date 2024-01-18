– Мантуаном интересуется “Атлетико Минейро”? Густаво не планирует покидать “Зенит” этой зимой, — цитирует Гарсию “СЭ”.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в трансфере полузащитника петербургского “Зенита” Густаво Мантуана заинтересован бразильский “Атлетико Минейро”. Сообщалось, что южноамериканский клуб хотел бы подписать вингера в текущее трансферное окно.
Напомним, действующее соглашение Мантуана с петербургским “Зенитом” рассчитано до июня 2027 года.
Агент: Мантуан не планирует покидать “Зенит” этой зимой
Агент Луис Фернандо Гарсия, агент игрока “Зенита” Густаво Мантуана, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перейти в “Атлетико Минейро”.
Фото: "Чемпионат"