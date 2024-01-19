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Мостовой: Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой критически высказался об уровне российского футбола.
Фото: "СЭ"
"У нас сейчас на всю страну один только Головин играет на приличном европейском уровне. Российский футбол не движется вперед. Если бы наши клубы играли сейчас в еврокубках, нас бы там опять разгромили. Как и в последние несколько лет. Просто сейчас не играем там, поэтому никто не говорит, что уровень просел", - заявил Мостовой.

Последний раз российские клубы участвовали в Лиге Чемпионов в сезоне 2021/22. Тогда страну в главном клубном турнире Европы на групповом этапе представлял только "Зенит". Клуб из Санкт-Петербурга набрал 5 очков в 6-ти матчах из занял 3-е место в группе с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме".

Александр Головин - российский легионер, который выступает в составе "Монако" в Лиге 1 с лета 2018-го года. По итогам первой части текущего сезона россиянин был признан болельщиками "монегасков" лучшим игроком команды, а также вошел в символическую сборную турнира.

Источник: "РБ Спорт"

Мостовой Лига чемпионов Лига Европы
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