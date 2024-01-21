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Мостовой: Если возглавлю "Зенит", тоже смогу сделать его чемпионом

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил собственные перспективы во главе "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
"Пеп Гвардиола, когда его назначили главным в "Барселоне", тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было даже на тренировки не приезжать. Понимаете? Если возглавлю "Зенит", тоже смогу сделать его чемпионом? Конечно", - заявил Мостовой.

Санкт-петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России пятый год подряд. В текущем сезоне "сине-бело-голубые" завершили осенне-зимнюю часть чемпионата на втором месте. Турнирную таблицу РПЛ после 18-ти туров возглавил "Краснодар". Отставание "Зенита" от "быков" составляет 2 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Мостовой Зенит
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