"Пеп Гвардиола, когда его назначили главным в "Барселоне", тоже не имел опыта. Но у него был такой состав, что можно было даже на тренировки не приезжать. Понимаете? Если возглавлю "Зенит", тоже смогу сделать его чемпионом? Конечно", - заявил Мостовой.
Санкт-петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России пятый год подряд. В текущем сезоне "сине-бело-голубые" завершили осенне-зимнюю часть чемпионата на втором месте. Турнирную таблицу РПЛ после 18-ти туров возглавил "Краснодар". Отставание "Зенита" от "быков" составляет 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: Если возглавлю "Зенит", тоже смогу сделать его чемпионом
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил собственные перспективы во главе "Зенита".
Фото: "Чемпионат"