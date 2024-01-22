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Булыкин: иногда у нас в клубах работают такие люди, которые ничего не понимают в футболе

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Экс-форвард сборной России прокомментировал прохождение Денисом Глушаковым тренировочных сборов вместе с "Ростовом".
Фото: соцсети Дмитрия Булыкина
"Если потом такие люди, как Глушаков, остаются в структуре клуба и работают на его благо, то это всегда здорово. А то иногда у нас в клубах работают такие люди, которые никогда в футбол не играли и ничего в нем не понимают, а понимают только то, как делать трансферы ненужных футболистов", - заявил Булыкин.

Экс-полузащитник московского "Спартака" и "Локомотива" Денис Глушаков, выступающий в составе "Спартака" из Костромы во Второй лиге, проходит тренировочные сборы под руководством Валерия Карпина в "Ростове". По данным СМИ, по итогам сборов 36-летний полузащитник может получить краткосрочный контракт с "Ростовом", либо войти в тренерский штаб команды.

Источник: "gazeta.ru"

Булыкин Глушаков
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