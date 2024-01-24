— Ничего про это не слышал. Со мной никто не связывался, поэтому не придаю значения всяким слухам. Даже не могу сказать, выходил ли кто-то на моих представителей. Лично со мной точно никто не общался.
Ранее инсайдер Оскар Мендес опубликовал информацию о том, что “Сельта” заинтересована в нападающем ЦСКА Викторе Давиле. По слухам, испанский клуб хотел бы подписать чилийца предстоящим летом.
Напомним, Давила оказался в московском ЦСКА прошлым летом. Его действующее соглашение с клубом из России рассчитано до июня 2027 года.
Источник: “СЭ”
Давила – о возможном переходе в “Сельту”: со мной точно никто не общался
Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила отреагировал на слухи о возможном переходе в испанскую “Сельту”.
Фото: ПФК ЦСКА