Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бавария
22:30
УнионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Фулхэм
23:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Испании

Новости
Мальорка
21:30
ЖиронаНе начат
Атлетик
23:30
БарселонаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
АкронЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
КоперЗавершен
Крылья Советов
2 - 1 2 1
Гостивар2 тайм
Зенит
2 - 1 2 1
Чонбук Моторс2 тайм

Давила – о возможном переходе в “Сельту”: со мной точно никто не общался

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила отреагировал на слухи о возможном переходе в испанскую “Сельту”.
Фото: ПФК ЦСКА
— Ничего про это не слышал. Со мной никто не связывался, поэтому не придаю значения всяким слухам. Даже не могу сказать, выходил ли кто-то на моих представителей. Лично со мной точно никто не общался.

Ранее инсайдер Оскар Мендес опубликовал информацию о том, что “Сельта” заинтересована в нападающем ЦСКА Викторе Давиле. По слухам, испанский клуб хотел бы подписать чилийца предстоящим летом.

Напомним, Давила оказался в московском ЦСКА прошлым летом. Его действующее соглашение с клубом из России рассчитано до июня 2027 года.

Источник: “СЭ”

Давила ЦСКА Российские трансферы Сельта
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится