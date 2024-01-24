"Зенит" согласовал с "Локомотивом" условия сделки по переходу Наира Тикнизяна. Как сообщает футбольный агент Антон Смирнов, действующие чемпионы страны уже начали диалог об условиях контракта непосредственно с самим футболистом и с его агентами.
Ранее сообщалось, что "Зенит" готов предложить "железнодорожникам" сумму 8 миллионов евро за трансфер игрока, а самому Тикнизяну - удвоить его нынешний оклад.
В текущем сезоне в составе "Локомотива" Наир Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и записал на свой счет 5 голевых передач.
Источник: Телеграм канал Антона Смиронова
Источник: "Зенит" договорился с "Локомотивом" о трансфере Тикнизяна
Московский "Локомотив" принял предложение санкт-петербургского "Зенита" по трансферу армянского защитника Наира Тикнизяна.
Фото: "Чемпионат"