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Источник: "Зенит" договорился с "Локомотивом" о трансфере Тикнизяна

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Московский "Локомотив" принял предложение санкт-петербургского "Зенита" по трансферу армянского защитника Наира Тикнизяна.
Фото: "Чемпионат"
"Зенит" согласовал с "Локомотивом" условия сделки по переходу Наира Тикнизяна. Как сообщает футбольный агент Антон Смирнов, действующие чемпионы страны уже начали диалог об условиях контракта непосредственно с самим футболистом и с его агентами.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов предложить "железнодорожникам" сумму 8 миллионов евро за трансфер игрока, а самому Тикнизяну - удвоить его нынешний оклад.

В текущем сезоне в составе "Локомотива" Наир Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и записал на свой счет 5 голевых передач.

Источник: Телеграм канал Антона Смиронова

Зенит Локомотив Тикнизян Российские трансферы
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