По словам агента, вероятность того, что Корай может продолжить свою карьеру в Российской Премьер-Лиге имеется, он назвал заинтересованный клуб.
«Есть разговор с «Локомотивом», - передает слова Акана «РБ Спорт».
Немецкий футболист турецкого происхождения на данный момент защищает цвета клуба «Эллас Верона», за который он провел 105 противостояний, отметился 2 голами и 4 результативными передачами. За свою карьеру Корай также отличился выступлениями за «Сампдорию», «Дженоа», «Галатасарай» и дортмундскую «Боруссию».
По оценке интернет-портала Transfermarkt нынешняя стоимость Гюнтера составляет 1.2 миллиона евро.
Агент Гюнтера - про возможный трансфер игрока: есть разговор с "Локомотивом"
Футбольный агент Эрсин Акан поделился информацией относительно потенциального перехода его клиента Корая Гюнтера в РПЛ.
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