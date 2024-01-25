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Агент Гюнтера - про возможный трансфер игрока: есть разговор с "Локомотивом"

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Футбольный агент Эрсин Акан поделился информацией относительно потенциального перехода его клиента Корая Гюнтера в РПЛ.
Фото: Getty Images
По словам агента, вероятность того, что Корай может продолжить свою карьеру в Российской Премьер-Лиге имеется, он назвал заинтересованный клуб.

«Есть разговор с «Локомотивом», - передает слова Акана «РБ Спорт».

Немецкий футболист турецкого происхождения на данный момент защищает цвета клуба «Эллас Верона», за который он провел 105 противостояний, отметился 2 голами и 4 результативными передачами. За свою карьеру Корай также отличился выступлениями за «Сампдорию», «Дженоа», «Галатасарай» и дортмундскую «Боруссию».

По оценке интернет-портала Transfermarkt нынешняя стоимость Гюнтера составляет 1.2 миллиона евро.

Российские трансферы Верона Локомотив Серия А
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