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Кирилл Комбаров - о назначении брата: считаю, что "Спартак" сделал правильный выбор

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Экс-футболист "Спартака" Кирилл Комбаров прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова главным тренером "Спартака-2".
Фото: "Чемпионат"
Считаю, что "Спартак" сделал правильный выбор, назначив Диму главным тренером второй команды. Дима должен показать свою самодостаточность как тренер. Кто знает, возможно, со временем он пойдет на повышение в главный "Спартак", будет помощником или станет главным тренером. Это нормальная история в больших клубах, когда сохраняется преемственность", - заявил Комбаров.

Напомним, московский "Спартак" решил назначить на должность главного тренера второй команды своего экс-защитника Дмитрия Комбарова. Ранее оба брата выступали в составе "красно-белых", куда перешли из московского "Динамо" летом 2010-го года. До возвращения в "Спартак" Дмитрий Комбаров работал главным тренером в санкт-петербургской "Звезде" в Дивизионе Б Второй лиги.

Всего Дмитрий Комбаров провел за "Спартак" 272 матча 26 голов. На счету Кирилла Комбарова - 92 матча и 1 гол за клуб.

Источник: "Матч ТВ"

Спартак Комбаров Комбаров К
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