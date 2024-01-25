Считаю, что "Спартак" сделал правильный выбор, назначив Диму главным тренером второй команды. Дима должен показать свою самодостаточность как тренер. Кто знает, возможно, со временем он пойдет на повышение в главный "Спартак", будет помощником или станет главным тренером. Это нормальная история в больших клубах, когда сохраняется преемственность", - заявил Комбаров.
Напомним, московский "Спартак" решил назначить на должность главного тренера второй команды своего экс-защитника Дмитрия Комбарова. Ранее оба брата выступали в составе "красно-белых", куда перешли из московского "Динамо" летом 2010-го года. До возвращения в "Спартак" Дмитрий Комбаров работал главным тренером в санкт-петербургской "Звезде" в Дивизионе Б Второй лиги.
Всего Дмитрий Комбаров провел за "Спартак" 272 матча 26 голов. На счету Кирилла Комбарова - 92 матча и 1 гол за клуб.
Источник: "Матч ТВ"
Кирилл Комбаров - о назначении брата: считаю, что "Спартак" сделал правильный выбор
Экс-футболист "Спартака" Кирилл Комбаров прокомментировал назначение Дмитрия Комбарова главным тренером "Спартака-2".
Фото: "Чемпионат"