По словам бывшего полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, пока что он сконцентрирован на игре в футбол. А насчет своего возвращения в Россию он подумает после того, как завершит карьеру игрока.
«Есть планы вернуться в Россию. Для меня эта дверь всегда открыта. Уже есть несколько вариантов, как мне вернуться», - передает слова Нобоа «СЭ».
Напомним, 24 января Кристиан покинул «Сочи» и перешел в «Эмелек», где начинал свою спортивную карьеру в 2004 году. В составе «леопардовых» в нынешнем сезоне Нобоа провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
Нобоа - о возможности вернуться в Россию: для меня эта дверь всегда открыта
Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа поделился своим мнением относительно возможного возвращения в Россию в будущем.
Фото: Global Look Press