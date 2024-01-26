"Всегда хорошо, когда приходят новые игроки — это конкуренция, вариативность для тренера, перспектива усиления и даже, при каких?то обстоятельствах, финансовая прибыль. Приглашение бразильцев не удивляет, есть концепция, которая приносит клубу результат, поэтому зачем от неё отказываться", - сказал Малафеев "Матч ТВ".
В текущее трансферное окно "Зенит" подписал трех новичков: центрального защитника Нино из "Флуминенсе", нападающего Артура из "Палмейраса" и полузащитника Ильзата Ахметова из "Краснодара". После 18-ти сыгранных туров действующий чемпион России занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на два очка. В первом матче плей-офф Кубка России команда Сергея Семака уступила московскому "Динамо" со счетом 0:1. После зимней паузы петербургский клуб сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура чемпионата России.
Малафеев: приглашение бразильцев не удивляет, есть концепция, которая приносит клубу результат
Бывший голкипер "Зенита" высказался о трансферной политике петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"