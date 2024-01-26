Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 1 0 1
Алавес1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
0 - 2 0 2
Торино1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Майнц2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
0 - 3 0 3
Ренн1 тайм

Кубок Англии

Новости
Челси
0 - 0 0 0
Астон Вилла1 тайм
Тоттенхэм
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 1 1 1
Раднички 1923Завершен
Рубин
3 - 1 3 1
Славия СофияЗавершен

Малафеев: приглашение бразильцев не удивляет, есть концепция, которая приносит клубу результат

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший голкипер "Зенита" высказался о трансферной политике петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Всегда хорошо, когда приходят новые игроки — это конкуренция, вариативность для тренера, перспектива усиления и даже, при каких?то обстоятельствах, финансовая прибыль. Приглашение бразильцев не удивляет, есть концепция, которая приносит клубу результат, поэтому зачем от неё отказываться", - сказал Малафеев "Матч ТВ".

В текущее трансферное окно "Зенит" подписал трех новичков: центрального защитника Нино из "Флуминенсе", нападающего Артура из "Палмейраса" и полузащитника Ильзата Ахметова из "Краснодара". После 18-ти сыгранных туров действующий чемпион России занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на два очка. В первом матче плей-офф Кубка России команда Сергея Семака уступила московскому "Динамо" со счетом 0:1. После зимней паузы петербургский клуб сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура чемпионата России.

Малафеев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится