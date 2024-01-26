"До определенного момента у нас была заинтересованность в некоторых из этих игроков, но сегодня я могу сказать, что в это трансферное окно этих футболистов в "Факеле" не будет", - приводит слова Асхабадзе Sport24.
После 18-ти сыгранных туров "Факел" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 21 очко. Воронежский клуб занял последнее место в группе Кубка России и вылетел из борьбы за трофей. К команде в текущее трансферное окно присоединились два футболиста: в клуб из "Ростова" вернулся свободным агентом Роман Акбашев, а также был приобретен Райан Сенхаджи из болгарского "Крумовграда" за 30 тысяч евро.
Гендир "Факела" Асхабадзе - о возможном приобретении Тугарева и Мелешина: в это трансферное окно этих футболистов в клубе не будет
Генеральный директор воронежского "Факела" Роман Асхабадзе высказался о возможном трансфере Рыбчинского, Мелешина и Тугарева.
Фото: ФК "Факел"