- Весь коллектив был отличный, но особенно выделил бы Лоськова, конечно. Очень классный футболист, лидер команды. Марат Измайлов тоже в порядке был. Ничего про его мнительность не слышал. Может, человека замучили травмы. Подробностей не знаю, так как мало пробыл в "Локо". Но футболистом Измайлов был классным, - передаёт слова Деметрадзе "Чемпионат".
Московский "Локомотив" в сезоне-2002 впервые в клубной истории завоевал титул чемпиона России. По итогам 30 туров чемпионата "железнодорожники" набрали равное количество очков с ЦСКА - по 66, что по действовавшему в том сезоне регламенту привело к дополнительному "Золотому матчу" за чемпионство между этими командами. "Локомотив" одержал в нём победу со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Дмитрия Лоськова на шестой минуте и стал обладателем чемпионского титула.
Экс-игрок "Локомотива" Деметрадзе: в чемпионской команде-2002 особенно выделил бы Лоськова. Измайлов тоже был в порядке
Экс-нападающий московского "Локомотива" Георгий Деметрадзе ответил на вопрос о лучших игроках "железнодорожников" в чемпионском сезоне-2002.
Фото: ФК "Локомотив"