«Ахмат» заинтересован в Назоне, как и другие клубы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - цитирует сообщение агентства форварда софийского ЦСКА Дюкенса Назора «Чемпионат».
Гаитянский нападающий выступает за софийскую команду с июля 2022 года. За это время он появился на поле в 62 противостояниях, отличился 27 результативными ударами и 8 голевыми передачами. По оценке интернет-портала Transfermarkt, стоимость 29-летнего нападающего ЦСКА Дюкенса Назора составляет 1.6 миллиона евро.
Чемпионат: "Ахмат" заинтересован в приобретении форварда ЦСКА Назона
В агентстве форварда софийского ЦСКА Дюкенса Назора рассказали, что российский «Ахмат» заинтересован в услугах игрока.
Фото: ПФК ЦСКА София