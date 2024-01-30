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Чемпионат: "Ахмат" заинтересован в приобретении форварда ЦСКА Назона

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В агентстве форварда софийского ЦСКА Дюкенса Назора рассказали, что российский «Ахмат» заинтересован в услугах игрока.
Фото: ПФК ЦСКА София
«Ахмат» заинтересован в Назоне, как и другие клубы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - цитирует сообщение агентства форварда софийского ЦСКА Дюкенса Назора «Чемпионат».

Гаитянский нападающий выступает за софийскую команду с июля 2022 года. За это время он появился на поле в 62 противостояниях, отличился 27 результативными ударами и 8 голевыми передачами. По оценке интернет-портала Transfermarkt, стоимость 29-летнего нападающего ЦСКА Дюкенса Назора составляет 1.6 миллиона евро.

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