Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
15:30
ТоттенхэмНе начат
Брайтон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Бёрнли
18:00
ФулхэмНе начат
Ньюкасл
18:00
Лутон ТаунНе начат
Шеффилд Юнайтед
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
16:00
АльмерияНе начат
Гранада
18:15
Лас-ПальмасНе начат
Алавес
20:30
БарселонаНе начат
Жирона
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
17:00
МонцаНе начат
Эмполи
17:00
ДженоаНе начат
Фрозиноне
20:00
МиланНе начат
Болонья
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
АугсбургНе начат
Бавария
17:30
Боруссия МНе начат
Дармштадт
17:30
БайерНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
Кёльн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
19:00
МонпельеНе начат
Нант
23:00
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
12:00
АкронНе начат
Динамо
13:00
БотевНе начат
Ахмат
13:00
Нефтчи ФерганаНе начат
Рубин
14:00
ВолгарьНе начат
Нижний Новгород
16:00
Аль-ФейхаНе начат
Рубин
16:00
ЧелябинскНе начат
Оренбург
17:00
Спартак ВарнаНе начат
Краснодар
17:00
РодинаНе начат

Бояринцев - о трансфере Угальде в "Спартак": Соболев и Промес в конкуренции ему не уступят

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев высказался о новичке "красно-белых" Манфреде Угальде.
Фото: YouTube-канал "Спартака"
"Угальде – молодой футболист. Хоть и играл в чемпионате Голландии, что-то там забивал, но это специфический чемпионат. Для меня он тёмная лошадка. Ни Соболев, ни Промес в конкуренции ему не уступят. Но это выбор Абаскаля или нового селекционного отдела. Усиление для тренера нужно всегда. Почему бы не усилить атаку, хотя потенциал на этой позиции в команде очень неплохой", - поделился Бояринцев.

Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно из нидерландского "Твенте". Сумма трансфера составила 13 миллионов евро, а с учетом бонусов может вырасти до 15-ти. В текущем сезоне Угальде провел в Эредивизии 18 матчей, в которых оформил 7+6 по системе гол+пас.

На счету форварда "Спартака" Квинси Промеса 6+6 по гол+пас в 17-ти матчах РПЛ, Александр Соболев забил 3 гола и 5 раз ассистировал в 15-ти матчах чемпионата.

Источник: "Чемпионат"

Бояринцев Соболев Промес Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится