"Угальде – молодой футболист. Хоть и играл в чемпионате Голландии, что-то там забивал, но это специфический чемпионат. Для меня он тёмная лошадка. Ни Соболев, ни Промес в конкуренции ему не уступят. Но это выбор Абаскаля или нового селекционного отдела. Усиление для тренера нужно всегда. Почему бы не усилить атаку, хотя потенциал на этой позиции в команде очень неплохой", - поделился Бояринцев.
Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно из нидерландского "Твенте". Сумма трансфера составила 13 миллионов евро, а с учетом бонусов может вырасти до 15-ти. В текущем сезоне Угальде провел в Эредивизии 18 матчей, в которых оформил 7+6 по системе гол+пас.
На счету форварда "Спартака" Квинси Промеса 6+6 по гол+пас в 17-ти матчах РПЛ, Александр Соболев забил 3 гола и 5 раз ассистировал в 15-ти матчах чемпионата.
Источник: "Чемпионат"
Бояринцев - о трансфере Угальде в "Спартак": Соболев и Промес в конкуренции ему не уступят
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев высказался о новичке "красно-белых" Манфреде Угальде.
Фото: YouTube-канал "Спартака"