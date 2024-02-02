"Мы хотим выиграть чемпионство. Понятно, что есть один очень сильный соперник "Зенит", который, можно сказать, играет свою лигу. Моё желание, чтобы мы могли хорошо и жёстко соревноваться с "Краснодаром", ЦСКА и "Спартаком". Сейчас у нас чуть больше времени на подготовку, и мы попробуем догнать те команды, что идут впереди", - сказал Личка.
По итогам первой части сезона московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету подопечных Марцела Лички 32 очка. Отрыв от "бело-голубых" лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 6 очков. Расположившийся на 2-й строчке "Зенит" опережает "Динамо" на 4 очка.
В матче 19-го тура, который открывает весеннюю часть российской Премьер лиги, московское "Динамо" сыграет дерби против "Локомотива". В том же туре "Краснодару" будет противостоять казанский "Рубин", а "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак".
Источник: YouTube-канал "Динамо"
Личка: "Динамо" хочет выиграть чемпионство, но "Зенит" играет свою лигу
Наставник московского "Динамо" Марцел Личка поделился размышлениями о борьбе за чемпионство в весенней части сезона.
Фото: "Чемпионат"