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Личка: "Динамо" хочет выиграть чемпионство, но "Зенит" играет свою лигу

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Наставник московского "Динамо" Марцел Личка поделился размышлениями о борьбе за чемпионство в весенней части сезона.
Фото: "Чемпионат"
"Мы хотим выиграть чемпионство. Понятно, что есть один очень сильный соперник "Зенит", который, можно сказать, играет свою лигу. Моё желание, чтобы мы могли хорошо и жёстко соревноваться с "Краснодаром", ЦСКА и "Спартаком". Сейчас у нас чуть больше времени на подготовку, и мы попробуем догнать те команды, что идут впереди", - сказал Личка.

По итогам первой части сезона московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету подопечных Марцела Лички 32 очка. Отрыв от "бело-голубых" лидирующего в чемпионской гонке "Краснодара" составляет 6 очков. Расположившийся на 2-й строчке "Зенит" опережает "Динамо" на 4 очка.

В матче 19-го тура, который открывает весеннюю часть российской Премьер лиги, московское "Динамо" сыграет дерби против "Локомотива". В том же туре "Краснодару" будет противостоять казанский "Рубин", а "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак".

Источник: YouTube-канал "Динамо"

Динамо Зенит Личка
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