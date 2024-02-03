– Миранчук в Турции? Он не собирался сейчас куда-то уходить. Да, интерес на самом деле есть, подтверждаю, но сейчас мы остаемся. Не хотим бросать клуб в середине чемпионата, Антон сам не хочет сейчас уходить.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник московского “Локомотива” Антон Миранчук интересен нескольким клубам чемпионата Турции. Одним из них является “Трабзонспор”.
Напомним, 28-летний Антон Миранчук является воспитанником московского “Локомотива”. В июне текущего года его действующее соглашение с “железнодорожниками” истекает.
Источник: Metaratings
Агент Миранчука: подтверждаю, что к Антону есть интерес из Турции
Вадим Шпинев, агент полузащитника “Локомотива” Антона Миранчука, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту из Турции.
Фото: ФК "Локомотив"