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Ньямси: мнение Изидора и Зеффана о России повлияло на мое решение перейти в "Локомотив"

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Новичок "Локомотива" Жерзино Ньямси рассказал, что повлияло на его выбор перейти в чемпионат России.
Фото: Imago
"Когда мне поступило предложение из России, то мои родственники действительно начали спрашивать: "А оно тебе надо? Хорошенько подумай". И тогда я сел, внимательно обдумал этот трансфер, поспрашивал у пары своих друзей, которые играют или играли в России: один из них — Вильсон Изидор, второй — Мехди Зеффан. Их мнение и стало решающим в моем переходе", - заявил игрок.

Жерзино Ньямси перебрался в "Локомотив" 1-го февраля 2024-го года из французского "Страсбура". За трансфер 27-летнего центрального защитника "железнодорожники" заплатили 3.5 миллиона евро. Соотечественник Ньямси Вилсон Изидор принадлежит московскому "Локомотиву", но в текущем сезоне выступает за "Зенит" на правах аренды.

Французский защитник алжирского происхождения Мехди Зеффан, выступающий ныне за "Клермон" в Лиге 1, с января 2020-го по январь 2022-го года был игроком самарских "Крыльев Советов".

Источник: "Матч ТВ"

Локомотив Ньямси Изидор Зеффан
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