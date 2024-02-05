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Мостовой: Джикия с закрытыми глазами спокойно может пойти в любую команду

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил перспективы защитника "Спартака" Георгия Джикии в случае непродления контракта с "красно-белыми".
Фото: ТАСС
"Если в "Спартаке" не продлят, он любой команде подойдет. Спокойно еще года три может играть без проблем. Он не является сейчас игроком основы, для этого тренера Джикия — запасной. У него хорошая ситуация, контракт заканчивается. Я бы с удовольствием был в его ситуации, чтобы заканчивался контракт и можно выбирать. Георгий с закрытыми глазами спокойно может пойти в любую команду", - заявил Мостовой.

Защитник Московского "Спартака" Георгий Джикия, чей контракт заканчивается летом 2024-го года принял участие лишь в 6-ти матчах чемпионата России в текущем сезоне. Приоритетным выбором в центр обороны для испанского главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля является серб Срджан Бабич.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Джикии, который летом может стать свободным агентом, со стороны "Ростова", "Локомотива" и "Краснодара".

Мостовой Спартак Джикия Российские трансферы
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