"По мнению Абаскаля, Георгий мало бегает. Но Джикия никогда не был бегунком, Джикия начал играть за счёт головы — он думающий защитник. Я не хочу критиковать других ребят, не хочу продолжать дискуссию по поводу Дуарте и его регулярных ошибок. Не хочу обсуждать медлительного Бабича, хотя он статный защитник, уже игрок сборной. Но это моя субъективная точка зрения, я имею на неё право", - заявил Шпинев.
В текущем сезоне Георгий Джикия провел 706 минут в 9-ти матчах во всех турнирах в составе московского "Спартака". Среди конкурентов по позиции Алексис Дуарте сыграл в 20-ти матчах, серб Срджан Бабич принял участие в 13-ти играх, Никита Чернов появлялся на поле 13 раз, а Павел Маслов отыграл 4 игры.
Контракт Георгия Джикии со "Спартаком" истекает в конце текущего сезона.
Источник: "Чемпионат"
Агент Джикии: не хочу критиковать других - регулярно ошибающегося Дуарте, медлительного Бабича
Агент защитника московского "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал, в чем главная претензия тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля к его клиенту.
Фото: "Чемпионат"