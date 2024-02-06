- Не опасаемся ли мы, что возникнут сложности с переводом денег из России? В футболе ты никогда не знаешь. В данном случае речь идет не только о России, но и о других странах. Это может быть проблемой, но вообще мы не ожидаем, что возникнут сложности.
Напомним, 29 января московский "Спартак" официально объявил о трансфере нападающего сборной Коста-Рики и "Твенте" Манфреда Угальде. Футболист подписал с "красно-белыми" контракт на 4,5 года и будет выступать за свою новую команду под девятым номером. В этом сезоне форвард сыграл за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых ассистов на партнеров.
Источник: "РБ Спорт"
Советник правления "Твенте" - о переводе денег от "Спартака" за Угальде: это может быть проблемой
Советник правления "Твенте" Ян Стройер заявил о возможных проблемах при переводе средств от российского клуба за трансфер нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"