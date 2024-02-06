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Салихова: Джикия - та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться

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Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала решение защитника Георгия Джикии не продлевать контракт с клубом.
Фото: "СЭ"
- Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются "Спартаку" и посвящают ему всю свою жизнь... Джикия - та самая скрепа, которая не дает клубу развалиться. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность.

Напомним, в понедельник, 5 февраля, агент центрального защитника столичного "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев заявил, что его клиент не останется в команде в случае, если ее продолжит тренировать испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Действующее соглашение 30-летнего футболиста с "красно-белыми" истекает этим летом. Джикия защищает цвета "Спартака" с зимы 2017 года. На его счету 212 сыгранных за московский коллектив матчей, в которых защитник отметился 5 забитыми мячами и 11 ассистами.

Источник: "СЭ"

Салихова Джикия Спартак
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