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Экс-тренер "Локомотива" Николич - об РПЛ: знаю, что однажды снова буду работать там

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Бывший тренер "Локомотива" Марко Николич высказался о российском чемпионате.
Фото: ФК "Локомотив"
"Знаю, что однажды снова буду работать в РПЛ. Но неизвестно когда. У меня хорошие отношения со многими командами. Поэтому может быть я окажусь как в "Локомотиве", так и в любой другой команде — "Краснодар", "Динамо", "Зенит", - цитирует Николича "СЭ".

На данный момент Марко Николич возглавляет эмиратский "Шабаб Аль-Ахли". Специалист работал в московском "Локомотиве" с 2020 по 2021 год. Под его руководством "железнодорожники" стали бронзовыми призерами в сезоне-2020/2021 и обладателем Кубка России в том же сезоне. После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионов занимает четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.

Николич Локомотив
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