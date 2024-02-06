"Знаю, что однажды снова буду работать в РПЛ. Но неизвестно когда. У меня хорошие отношения со многими командами. Поэтому может быть я окажусь как в "Локомотиве", так и в любой другой команде — "Краснодар", "Динамо", "Зенит", - цитирует Николича "СЭ".
На данный момент Марко Николич возглавляет эмиратский "Шабаб Аль-Ахли". Специалист работал в московском "Локомотиве" с 2020 по 2021 год. Под его руководством "железнодорожники" стали бронзовыми призерами в сезоне-2020/2021 и обладателем Кубка России в том же сезоне. После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионов занимает четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.
Экс-тренер "Локомотива" Николич - об РПЛ: знаю, что однажды снова буду работать там
Бывший тренер "Локомотива" Марко Николич высказался о российском чемпионате.
Фото: ФК "Локомотив"