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Мостовой: согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов России. Правду надо признавать

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова своего коллеги Дениса Бояринцева, который назвал его самым великим игроком страны.
Фото: РФС
"Конечно! И согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать", - приводит слова Мостового Sport24.

В составе московского "Спартака" Александр Мостовой, завершивший карьеру в 2005 году, дважды становился чемпионом СССР. С "Бенфикой" российский полузащитник выигрывал Кубок Португалии. В составе "Страсбура" Мостовой становился обладателем Кубка Интертото и играл в финале Кубка Франции. С испанской "Сельтой" хавбек также выигрывал Кубок Интертото и участвовал в финале Кубка Испании.

Мостовой
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