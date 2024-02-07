"Конечно! И согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать", - приводит слова Мостового Sport24.
В составе московского "Спартака" Александр Мостовой, завершивший карьеру в 2005 году, дважды становился чемпионом СССР. С "Бенфикой" российский полузащитник выигрывал Кубок Португалии. В составе "Страсбура" Мостовой становился обладателем Кубка Интертото и играл в финале Кубка Франции. С испанской "Сельтой" хавбек также выигрывал Кубок Интертото и участвовал в финале Кубка Испании.
Мостовой: согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов России. Правду надо признавать
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова своего коллеги Дениса Бояринцева, который назвал его самым великим игроком страны.
Фото: РФС