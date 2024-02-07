"Витор проводит отличный сезон с "Краснодаром", он сразу же стал важным игроком команды. Уверен, во втором круге Тормена проявит себя еще лучше. Он хочет помочь "Краснодару" завоевать титул", - цитирует агента "РБ Спорт".
Защитник Витор Тормена перешел в "Краснодар" минувшим летом из португальской "Браги". Стороны заключили трудовое соглашение до конца июня 2027 года. 28-летний бразилец провел за краснодарский клуб 12 матчей в российской Премьер-лиге и 4 игры в Кубке России, но пока не отличился результативными действиями.
После 18 туров первой части текущего сезона чемпионата России "Краснодар" набрал 38 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.
Агент: во втором круге Тормена проявит себя еще лучше. Он хочет помочь "Краснодару" завоевать титул
Агент защитника "Краснодара" Витора Тормены Рафаэль Норманд прокомментировал игру своего клиента за российский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"