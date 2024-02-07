Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу возможного перехода футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в мюнхенскую «Баварию».
По мнению Канчельскиса, Файзуллаева необходимо отпускать при возможности, так как уровень нынешней РПЛ падает, а футболисту необходимо развивать свои профессиональные навыки. К тому же, по мнению экс-игрока сборной России, ЦСКА сможет заработать на этом трансфере.
«Самое главное, футболист будет благодарен всю жизнь, если он из ЦСКА уйдёт в ту же «Баварию». Я в этом уверен», - передает слова Канчельскиса Metaratings.
Канчельскис – о возможном переходе Файзуллаева в "Баварию": он будет благодарен всю жизнь, если уйдет
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием относительно возможного трансфера футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Баварию».
Фото: "РИА Новости"