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Канчельскис – о возможном переходе Файзуллаева в "Баварию": он будет благодарен всю жизнь, если уйдет

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Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием относительно возможного трансфера футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в «Баварию».
Фото: "РИА Новости"
Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался по поводу возможного перехода футболиста ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в мюнхенскую «Баварию».

По мнению Канчельскиса, Файзуллаева необходимо отпускать при возможности, так как уровень нынешней РПЛ падает, а футболисту необходимо развивать свои профессиональные навыки. К тому же, по мнению экс-игрока сборной России, ЦСКА сможет заработать на этом трансфере.

«Самое главное, футболист будет благодарен всю жизнь, если он из ЦСКА уйдёт в ту же «Баварию». Я в этом уверен», - передает слова Канчельскиса Metaratings.

Канчельскис Файзуллаев Бавария Российские трансферы ЦСКА
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