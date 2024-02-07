"Пообщаться? Попозже ещё пообщаемся во время турнира. С Новым годом всех!", - цитирует Джикию "Чемпионат". Сегодня, 7-го февраля, московский "Спартак" уступил "Ростову" в товарищеской встрече со счетом 0:3.
Ранее футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, сказал, что его клиент не продлит контракт с клубом, если в нем останется главный тренер Гильермо Абаскаль. В текущем сезоне центральный защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, проиграв конкуренцию новичку клуба Срджану Бабичу. Контракт Георгия со "Спартаком" истекает в конце текущего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает центрального защитника в 5 миллионов евро.
Джикия - журналистам: попозже ещё пообщаемся во время турнира. С Новым годом всех!
Защитник "Спартака" Георгий Джикия отказался общаться с журналистами после поражения московского клуба "Ростову" со счетом 0:3.
Фото: ФК "Спартак"