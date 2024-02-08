"Нас заинтересовал этот проект тем, что у них серьезные планы на будущее. Им очень понравился Джоэль. Клуб показал, что у них действительно сильный интерес к игроку. Главный тренер надеется, что Фамейе поможет "Балтике" остаться в РПЛ и побеждать", - приводит слова Калвиньо Sport24.
Сегодня, 8-го февраля, "Балтика" объявила об аренде нападающего "Рубина" Джоэля Фамейе до конца текущего сезона. В текущем сезоне форвард отметился 3-мя забитыми мячами и одной результативной передачей в 18-ти матчах казанского клуба. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров "Рубин" занимает седьмую строчку и имеет в своем активе 28 очков, "Балтика" располагается на предпоследней строчке в 13-ю очками.
Агент Фамейе - об аренде своего клиента в "Балтику": у команды серьезные планы на будущее
Футбольный агент Адриан Калвиньо, представляющий интересы Джоэля Фамейе, высказался об аренде своего клиента из "Рубина" в "Балтику.
Фото: ФК "Рубин"