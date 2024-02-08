"На его позиции у нас семь игроков. Поэтому никаких проблем или недопониманий не было. Лесовой работал, старался, но на его позиции играют ещё Нгамалё, Макаров, Гладышев, Бителло, Грулёв, Карраскаль… Сложно было выиграть конкуренцию", - цитирует Личку "РБ Спорт".
Напомним, что Даниил Лесовой перешел в "Маккаби" из Хайфы в аренду до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 13-ти матчах "бело-голубых" и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на шесть очков.
Личка - о Лесовом: он работал, старался, но на его позиции сложно было выиграть конкуренцию
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о Данииле Лесовом.
Фото: ФК "Динамо"