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Личка - о Лесовом: он работал, старался, но на его позиции сложно было выиграть конкуренцию

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о Данииле Лесовом.
Фото: ФК "Динамо"
"На его позиции у нас семь игроков. Поэтому никаких проблем или недопониманий не было. Лесовой работал, старался, но на его позиции играют ещё Нгамалё, Макаров, Гладышев, Бителло, Грулёв, Карраскаль… Сложно было выиграть конкуренцию", - цитирует Личку "РБ Спорт".

Напомним, что Даниил Лесовой перешел в "Маккаби" из Хайфы в аренду до конца текущего сезона с правом последующего выкупа. В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в 13-ти матчах "бело-голубых" и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 1,8 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на шесть очков.

Динамо Личка Лесовой
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