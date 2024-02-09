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Нобель: у "Зенита" всегда две цели на сезон - завоевать золото и обыграть "Спартак"

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Футбольный журналист Нобель Арустамян заявил о желании взять интервью у председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"У "Зенита" всегда две цели на сезон - завоевать золото и обыграть "Спартак". Думаю, это исходит от первого лица "Газпрома". Я бы хотел Миллера расспросить. Только не в стиле сайта "Зенита": "Поздравляю сине-бело-голубых с триумфом, Петербург — футбольная столица", - заявил Арустамян.

Санкт-петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России на протяжении пяти последних лет. В текущем сезоне клуб ушел на зимний перерыв на 2-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка. Матч "Зенита" ср "Спартаком" состоится 2-го марта в рамках 19-го тура чемпионата России и будет открывать весеннюю часть сезона для обеих команд.

Источник: "СЭ"

Зенит Спартак
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