По информации источника, турецкий "Трабзонспор" предложил ЦСКА 4 миллиона евро + еще 2 миллиона в качестве бонусных выплат и бонус от перепродажи за трансфер полузащитника Мендеса. Потенциальный покупатель хочет разбить оплату на транши в течение нескольких лет, такое условие не устраивает московский клуб, из-за чего сделка под угрозой срыва.
В текущем сезоне Виктор Мендес провел за ЦСКА 21 матч и отметился одним забитым голом. Полузащитник перешел в российский клуб из чилийского "Эспаньола" за 2,5 миллиона евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 5 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": турецкий "Трабзонспор" предложил ЦСКА 6 миллионов евро за трансфер Мендеса
Турецкий "Трабзонспор" предложил ЦСКА 4+2 миллионов евро за трансфер полузащитника Мендеса.
Фото: ПФК ЦСКА