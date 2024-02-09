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"Чемпионат": турецкий "Трабзонспор" предложил ЦСКА 6 миллионов евро за трансфер Мендеса

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Турецкий "Трабзонспор" предложил ЦСКА 4+2 миллионов евро за трансфер полузащитника Мендеса.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, турецкий "Трабзонспор" предложил ЦСКА 4 миллиона евро + еще 2 миллиона в качестве бонусных выплат и бонус от перепродажи за трансфер полузащитника Мендеса. Потенциальный покупатель хочет разбить оплату на транши в течение нескольких лет, такое условие не устраивает московский клуб, из-за чего сделка под угрозой срыва.

В текущем сезоне Виктор Мендес провел за ЦСКА 21 матч и отметился одним забитым голом. Полузащитник перешел в российский клуб из чилийского "Эспаньола" за 2,5 миллиона евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 5 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

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