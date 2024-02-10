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Зарема - о конфликте в "Спартаке": ситуация откровенно тупиковая, победителей в ней не будет

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Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о ситуации с Георгием Джикией и Гильермо Абаскалем.
Фото: GETTY IMAGES
"Если для этих управленцев, сидя в кабинетах на стадионе, построенном Леонидом Арнольдовичем, не считается подлостью не поздравить его с днем рождения, то не зазорно и создать атмосферу, где Джикия вынужден быть таким откровенным перед журналистами. Это впервые такой experience и у клуба, и у игрока. А где в этой истории спортивные директора, ведь сейчас их аж 2?! Почему агент Шпинёв упоминает о переговорах с агентом Абаскаля Валерио Джуффридой? Не корпоративное управление, а корпорация агентов получается", - приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, что вчера, 10-го февраля, Георгий Джикия заявил, что не попадает в стартовый состав команды не только по игровым причинам. Агент Георгия Вадим Шпинёв сказал, что его клиент не продлит контракт с московским клубом, если главным тренером останется Гильермо Абаскаль. В текущем сезоне центральный защитник провел за "Спартак" девять матчей и проиграл конкуренцию за место в основном составе новичку клуба Срджану Бабичу. Трудовое соглашение россиянина с "красно-белыми" рассчитано до конца текущего сезона. После 18-ти сыгранных туров подопечные испанского специалиста занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы клуб сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Спартак Салихова Джикия Абаскаль
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