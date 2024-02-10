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Педру Мендеш - об Аленичеве: это был фантастический игрок, и, уверен, он был бы таким же тренером

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Экс-игрок сборной Португалии Педру Мендеш высказался о Дмитрие Аленичеве, с которым они вместе играли в "Порту".
Фото: GETTY IMAGES
"Аленичев — великолепный игрок и человек. Он также мой хороший друг. Мы общаемся. Он хорошо понимает футбол. Это был фантастический игрок, и, уверен, он был бы таким же тренером. Все зависит от его желания", - цитирует Мендеша "Матч ТВ".

Дмитрий Аленичев был главным тренером сборной России до 19-ти лет, тульского "Арсенала" и московского "Спартака". Последним местом работы российского специалиста является красноярский "Енисей", откуда Аленичев ушел в 2019-ом году. Дмитрий становился чемпионом ПФЛ (ныне - Второй лиги) с "Арсеналом", а также бронзовым призером ФНЛ (ныне - Первая лига) с "Енисеем".

Мендеш Аленичев
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