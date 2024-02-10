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Федун - о контракте Джикии: это говорит о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель

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Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о непродлении контракта с Георгием Джикией.
Фото: ФК "Спартак"
"Это некрасивая ситуация. Джикия на протяжении последних лет был капитаном. Он был одним из символов побед "Спартака" в чемпионате и Кубке России. Это говорит, как раз, о том, что не очень профессионально работает нынешний руководитель "Спартака", - цитирует Федуна "СЭ".

Напомним, что в текущем сезоне Георгий Джикия принял участие в 9-ти матчах "Спартака" и проиграл конкуренцию за место в основном составе Срджану Бабичу. Контракт центрального защитника с московским клубом истекает в конце текущего сезона, агент игрока ранее заявил, что его клиент не продлит трудовое соглашение, если главным тренером "красно-белых" будет Гильермо Абаскаль. После 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Джикия Федун
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