По информации источника, арбитры российского чемпионата Алексей Амелин и Ян Бобровский не смогли сдать тесты по физической подготовке на сборах судей в Турции, которые проходят с 9 по 22 февраля. У арбитров есть месяц на то, чтобы подготовиться к пересдаче, иначе их не допустят к играм РПЛ и Кубка России.
Алексей Амелин дебютировал в РПЛ в августе 2021 года. На счету арбитра 26 матчей в чемпионате России и 16 встреч в Кубке России в качестве главного судьи. Ян Бобровский судит игры чемпионата России с марта 2022 года, за все время он был главным арбитром встречи в 18-ти матчах РПЛ и 10-ти матчах Кубка. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает "Зенит" на два очка. Замыкает тройку лидеров московское "Динамо" с отставанием от лидера в три очка.
Источник: "СЭ"
"СЭ": арбитры РПЛ Бобровский и Амелин не сдали тесты по физической подготовке на сборе в Турции
Арбитры РПЛ Алексей Амелин и Ян Бобровский не сдали тесты по физической подготовке на сборе судей в Турции.
Фото: РПЛ