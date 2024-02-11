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"СЭ": арбитры РПЛ Бобровский и Амелин не сдали тесты по физической подготовке на сборе в Турции

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Арбитры РПЛ Алексей Амелин и Ян Бобровский не сдали тесты по физической подготовке на сборе судей в Турции.
Фото: РПЛ
По информации источника, арбитры российского чемпионата Алексей Амелин и Ян Бобровский не смогли сдать тесты по физической подготовке на сборах судей в Турции, которые проходят с 9 по 22 февраля. У арбитров есть месяц на то, чтобы подготовиться к пересдаче, иначе их не допустят к играм РПЛ и Кубка России.

Алексей Амелин дебютировал в РПЛ в августе 2021 года. На счету арбитра 26 матчей в чемпионате России и 16 встреч в Кубке России в качестве главного судьи. Ян Бобровский судит игры чемпионата России с марта 2022 года, за все время он был главным арбитром встречи в 18-ти матчах РПЛ и 10-ти матчах Кубка. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает "Зенит" на два очка. Замыкает тройку лидеров московское "Динамо" с отставанием от лидера в три очка.

Источник: "СЭ"

Амелин Бобровский
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